北京空汙 陸環保部長：機動車是禍首
中國大陸霧霾汙染年年嚴重，大陸環境保護部部長陳吉寧6日晚間表示，許多大中城市機動車污染物排放量居高不下，已成為細懸浮微粒（PM2.5）的首要來源。
新華網報導，大陸環保部數據顯示，2016年全大陸機動車保有量已達3億輛，其中汽車有1.9億輛。北京31.3%、上海29.2%、杭州28%的PM2.5均來自機動車。
在霧霾最嚴重的北京、天津、河北（京津冀）周邊地區，北京、天津、河北、山西、山東、河南6省市，國土面積雖只佔總體的7.2%，機動車保有比重則高達28%。
陳吉寧說，「北京的污染結構跟其他地區不一樣。最核心的問題是解決重污染車的問題」。
他表示，一輛老舊車相當於新標準的20至40輛汽車排放，重型柴油車相當於200輛小車排放，而且很多不達標。因此要加快淘汰老舊車，加大對重污染車的監管，逐步提出新的汽車排放標準，同時加強油品管控。
陳吉寧認為，「北京如果不解決車的問題，特別是重污染車的問題，改善空氣質量是比較困難的」。1060107
(中央社)
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