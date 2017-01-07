詹啟賢請辭 洪秀柱懇談盼同為黨打拚

中國國民黨首席副主席詹啟賢今天透過聲明請辭。國民黨主席洪秀柱晚間也透過新聞稿表示，會全力慰留，希望詹啟賢一起為黨打拚。

洪秀柱去年當選黨主席後，6月請來詹啟賢出任首席副主席。當時詹啟賢表示，是為了讓台灣有健全、多元、包容的政黨。詹啟賢願意擔任洪的副主席，也被外界解讀是拉攏本土派。

不當黨產條例通過後，國民黨黨產面臨被黨產會清算危機，詹啟賢受命擔任黨產小組召集人，與黨產會溝通。

媒體報導，國民黨與行政院黨產會一度擬簽訂「行政契約」，洪秀柱接受媒體專訪時談到，「此案茲事體大，除詹啟賢，沒一個人贊成」。

2017年元旦升旗，詹啟賢因赴美過節沒有出席，在美期間，有媒體報導，詹啟賢不滿「有關內部高層的討論過程，焉能對外和盤托出？」「這樣的處理是相當不明智的」，並傳出萌生辭意。

詹啟賢今天返抵台灣，洪秀柱一早被問及詹啟賢傳出請辭時回應媒體「這誰說的啊」，她說「詹副對我來講太重要了」，強調詹啟賢是不可或缺的夥伴，希望大家不要挑撥離間。

未料，詹啟賢晚間透過聲明表示，階段性任務已完成，宣布即起辭去首席副主席一職。洪秀柱也透過新聞稿對外說明，表示詹啟賢是黨內不可或缺的重要幹部，一定會全力慰留，希望詹啟賢能繼續留下來為黨的未來努力。

洪秀柱說，下午和詹啟賢懇談了1個多小時，詹啟賢表示在黨內階段性任務已完成，經過在美休假期間思考後，決定請辭；洪秀柱當場極力挽留，請詹啟賢多思考幾天再做決定。

她表示，詹啟賢自任職以來，全力輔佐黨務，為了黨工的權益跟違法亂紀的黨產會斡旋，非常辛勞，會全力慰留詹啟賢，一起為黨打拚。1060107

(中央社)