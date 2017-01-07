佛州機場槍擊案 凶嫌有心理疾病史

美國聯邦調查人員今天將全面追查，找出佛羅里達州勞德岱堡機場槍擊案凶手的背後動機。這起發生在多人聚集的行李提領區槍擊案造成5人喪生。

當局表示，這名曾接受表揚的伊拉克戰爭退役軍人桑蒂雅各（Esteban Santiago）已遭留置問訊。邁阿密聯邦調查局（FBI）辦公室負責探員皮羅（George Piro）表示，桑蒂雅各料被以聯邦罪名起訴。聯邦調查人員不排除背後因素是恐怖主義，正詳查凶手最近的動態。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，桑蒂雅各從阿拉斯加安克拉治機場，搭機飛往佛羅里達，途中在明尼阿波利斯聖保羅機場轉機，隨行只有1件託運行李，就是行凶的那把槍。

26歲的桑蒂雅各身穿星際大戰T恤，拿了行李後，前往洗手間，裝填子彈後，前往行李提領處開槍濫射。

親友表示，桑蒂雅各有心理疾病病史，某些是在伊拉克服役後出現。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，當局表示，桑蒂雅各去年11月走進安克拉治的FBI辦公室，宣稱政府試圖控制他的心智，強迫他觀看ISIS錄影帶。在這之後，桑蒂雅各開始接受心理疾病方面的治療。

他曾被拍到單指敬禮，伊斯蘭國（IS）聖戰士在發動自殺炸彈攻擊時，通常會出現這種敬禮方式。

桑蒂雅各在2007到2016年間曾擔任波多黎各和阿拉斯加國民兵，中間在2010年至2011年派駐伊拉克。去年8月因表現欠佳退役前，曾經獲頒6面獎章。

桑蒂雅各姑媽告訴NorthJersey.com，他從伊拉克回來後，行為舉止怪異，但去年9月小孩出生後，似乎很開心。她也說，桑蒂雅各約1個月前出了點事，曾住院2個禮拜。

根據國家廣播公司（NBC）報導，桑蒂雅各兄弟布萊恩（Bryan Santiago）表示，他可能是為伊拉克服役的回憶所苦，儘管他從未被診斷出罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。

佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，桑蒂雅各那個上午曾在機上與人爭執。盧比歐說，「我知道那被提到是可能的因素，他們想進一步瞭解。」

布萊恩表示，桑蒂雅各在阿拉斯加曾和人打架，包括感情出問題的女友。布萊恩表示，他已經好幾個禮拜沒和家人講話。

布萊恩告訴美聯社，「我們過去3個禮拜沒講過話，這有點不尋常，我很震驚，他是很嚴肅的一個人...他是個正常人。」1060107

(中央社)