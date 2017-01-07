經濟學人：納吉政權朝不保夕

最新一期英國「經濟學人」雜誌刊文指出，馬來西亞首相納吉雖然看似逃過一個馬來西亞發展公司醜聞的牽連，但若無法扭轉經濟頹勢，未來仍有可能被前副首相率領的反對黨拉下台。

經濟學人以「納吉看似安全，但一切朝不保夕，反對黨仍有機會反擊」為題，開頭就直接切入其私人帳戶有7億美元的不明資金，指在一個典型民主國家，這種醜聞將導致領導人直接下台，但時隔近2年，納吉不僅仍處於權力的巔峰，掌握政黨的忠誠外，還成功破壞反對黨聯盟的團結。

文章提到，儘管納吉深陷不明資金及一個馬來西亞發展公司（1MDB）洗錢疑雲，妻子揮霍無度，女兒的婚禮甚至超級奢華，但納吉也成功用金錢政治捆綁了黨員的忠誠，並使用明確策略將自己包裝成虔誠穆斯林，讓懷疑他的人可能會被質疑欠缺「馬來人特質」和「穆斯林特質」。

文章說，儘管其他國家監管單位仍調查著一馬發展有限公司事件，但掌握權力仍讓納吉免於面臨國際起訴的風險。值得一提的是，目前調查最積極的是美國司法部，但美國總統當選人川普與納吉曾是高爾夫球友，若他念私情一聲令下，美國司法部可能很難進行全面調查。

不過，文章提到一旦被納吉撤換職位的前首相慕尤丁成為反對黨領袖，將有望改變僵局，並讓反對黨看見勝算。

同時，目前大馬經濟表現每下愈況，包括馬幣從去年4月以來貶值近25%、油價疲軟、出口市場萎縮，加上官僚腐敗等因素，都是納吉政權崩垮的風險。雖然目前他成功向中國招商，有了巨額資金來掩飾一個馬來西亞發展公司的財務漏洞，但若資金周轉不靈，政治盟友也可能棄他而去，屆時將是他下台的時候。1060107

(中央社)