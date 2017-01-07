台視紅白 哈林得子林宥嘉結婚成話題

台視今天在台北小巨蛋預錄除夕節目「2017超級巨星紅白藝能大賞」，主持人哈林再婚得子成為話題，而才剛登記成為人夫的林宥嘉則說，是在這兩天登記結婚，節目充滿喜氣。

台視「2017超級巨星紅白藝能大賞」今天下午在台北小巨蛋預錄，節目一開場，就以「舞動青春 高中聯合街舞表演」揭開序幕，15所高中學生從後台以一鏡到底方式跳到台前，主持人張小燕頂著黑色羽毛帽和「哈林」庾澄慶跟著搖擺。

日前最夯的智能機器人「Pepper」也現身，大唱哈林的「山頂黑狗兄」，要應徵助理主持人，「Pepper」算出哈林今年88歲，張小燕在一旁說，「88，他就是要當爸爸啦」，哈林也樂得大喊，「我就是老來子的庾澄慶」。

接著藝人阿Ken扮成美國準總統川普，還大膽對著張小燕說，「You are fired」，因為張小燕主持6年的節目「SS小燕之夜」將停播，但對著哈林說，「You are marry你結婚了」，笑得哈林合不攏嘴。

林宥嘉登記結婚的喜訊傳出後，張小燕今天也恭喜林宥嘉，他回說，「（登記）是這兩天的事情」，更補充他今年在小巨蛋演唱會的票已經銷售一空，雙喜臨門。

林宥嘉今年在「紅白」繼續帶來一小段笑話，問觀眾「什麼動物會害怕」，林宥嘉唱了一段韋禮安的「『還是』會害怕」，答案是「海獅」，這讓田馥甄直呼，林宥嘉的笑話依舊「很冷」。

豬哥亮撐著五次化療的身體上「紅白」，帶著吳克群、謝沛恩一起宣傳賀歲片「大釣哥」，豬哥亮說，「剛好開刀完，那個東西（大腸癌）已經拿掉了」，他提到「大釣哥」投資很多，吳克群也是投資方之一，但吳克群最不怕死，「拿錢來到現在都沒有過問」。1060107

(中央社)