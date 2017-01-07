台視紅白 哈林得子林宥嘉結婚成話題
台視今天在台北小巨蛋預錄除夕節目「2017超級巨星紅白藝能大賞」，主持人哈林再婚得子成為話題，而才剛登記成為人夫的林宥嘉則說，是在這兩天登記結婚，節目充滿喜氣。
台視「2017超級巨星紅白藝能大賞」今天下午在台北小巨蛋預錄，節目一開場，就以「舞動青春 高中聯合街舞表演」揭開序幕，15所高中學生從後台以一鏡到底方式跳到台前，主持人張小燕頂著黑色羽毛帽和「哈林」庾澄慶跟著搖擺。
日前最夯的智能機器人「Pepper」也現身，大唱哈林的「山頂黑狗兄」，要應徵助理主持人，「Pepper」算出哈林今年88歲，張小燕在一旁說，「88，他就是要當爸爸啦」，哈林也樂得大喊，「我就是老來子的庾澄慶」。
接著藝人阿Ken扮成美國準總統川普，還大膽對著張小燕說，「You are fired」，因為張小燕主持6年的節目「SS小燕之夜」將停播，但對著哈林說，「You are marry你結婚了」，笑得哈林合不攏嘴。
林宥嘉登記結婚的喜訊傳出後，張小燕今天也恭喜林宥嘉，他回說，「（登記）是這兩天的事情」，更補充他今年在小巨蛋演唱會的票已經銷售一空，雙喜臨門。
林宥嘉今年在「紅白」繼續帶來一小段笑話，問觀眾「什麼動物會害怕」，林宥嘉唱了一段韋禮安的「『還是』會害怕」，答案是「海獅」，這讓田馥甄直呼，林宥嘉的笑話依舊「很冷」。
豬哥亮撐著五次化療的身體上「紅白」，帶著吳克群、謝沛恩一起宣傳賀歲片「大釣哥」，豬哥亮說，「剛好開刀完，那個東西（大腸癌）已經拿掉了」，他提到「大釣哥」投資很多，吳克群也是投資方之一，但吳克群最不怕死，「拿錢來到現在都沒有過問」。1060107
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。