母子感情好 小明明過世施易男哀痛

歌仔戲界「四大天王」之一的「小明明」巫明霞，今晨在家裡跌倒，送醫急救後不治過世，兒子施易男得知消息後非常哀痛，母子感情好，施易男賺的錢都給媽媽傳承歌仔戲。

施易男經紀人今天證實，「小明明」巫明霞今天清晨5時在家中浴室滑倒，重創後腦杓，送往汐止國泰醫院急救仍不治過世，享壽75歲。

小明明的兒子施易男原本在馬來西亞宣傳新專輯，得知消息後非常震驚哀痛，即日起相關宣傳行程全部暫停，原定在1月13日舉辦的音樂會也取消。

巫明霞出生南投的歌仔戲世家，4歲就開始客串登台，藝名「小明明」，在台灣歌仔戲最鼎盛的時期，只要電視機一打開，任何黃金時段都可以看到「小明明」的演出。

施易男曾說，小時候只要中午或晚上放學回家，沿路上不管是小吃店、水果店還是饅頭店，家家戶戶都在看媽媽演歌仔戲，「那時候只覺得很好玩，怎麼到處都看到媽媽在電視上出現」。

小明明是歌仔戲黃金時期的當家花旦，因主演「盲女」系列電影而走紅全台與東南亞，小明明當年在事業如日中天時，毅然為愛未婚產子，在1974年與導演施富雄生下施易男，並幫助兒子踏上演藝之路。

施富雄過世後，施易男為了要讓媽媽走出傷痛，鼓勵媽媽重拾最愛的歌仔戲，協助她成立「明霞歌劇團」，還幫她成立臉書粉絲頁，網頁主要經營者都是施易男。

為了讓媽媽可以安心傳承歌仔戲，施易男賺的錢都拿給媽媽用在教學之上。母子倆感情好眾人皆知，如今小明明過世，外界最擔心施易男的狀況。

上個月明霞歌劇團還在大稻埕戲苑演出年度大戲「洛神」，小明明身體狀況都還良好，戲迷也在上個月中提前為她在KTV慶生，沒想到卻是最後的送別。

由於施易男爸爸早逝，從小施易男就對媽媽很孝順，施易男曾提到，兒時媽媽經常出國演出，一出國就是好幾個月，見不到媽媽就只能透過國際電話和媽媽聊天，甚至常在電話上唱起「夢中的媽媽」給媽媽聽，「我媽事後告訴我，當時她都忍住不敢在電話那頭哭，就怕眼淚停不下來」。

施易男雖然不是跟著媽媽投入傳統戲曲，不過母子倆也在2007年一起在台北中山堂公演「世間只有情難訴」，小明明在2014年獲頒台北市傳統藝術藝師獎，頒獎當天施易男也到場獻花。

巫明霞感念施易男對明霞歌劇團出錢出力，施易男也說，「媽媽已視歌仔戲為生命，即使身體不適也持續教學工作」，他曾想勸巫明霞放棄教學工作，卻被大罵不孝，之後才了解「怎麼能剝奪母親對於傳承（歌仔戲）的心意」。

施易男去年演出「紫色大稻埕」，劇中全程使用台語，施易男當時還說，找媽媽學正統台語，當時他只要一拿到劇本，就會和媽媽對戲，巫明霞一人分飾多角，一字一句地教施易男台語台詞，母子之間無論是在生活或工作，都緊密互動。1060107

(中央社)