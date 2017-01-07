全台首間JORDAN旗艦店進駐微風松高 粉絲擠爆
全台首間JORDAN品牌旗艦店JORDAN 16 SONGGAO今天（7日）在微風松高開幕，被超過上千位球迷鞋迷擠爆，微風松高表示，開幕首日預計可賣出1000雙限量球鞋，可見籃球之神魅力驚人！
占地2層樓的旗艦店以MICHAEL JORDAN「勝由我定」的精神為啟發，完整展示1到30代的AIR JORDAN經典球鞋，與JORDAN全系列從嬰幼兒、兒童到成人的完整配備選擇，包含籃球、訓練與健身、運動生活等系列。
且提供客製化服務，與創新多元的線上體驗與實體服務、FLIGHT LAB互動式球鞋試穿服務、參與BREAKFAST CLUB一對二專屬訓練，或報名FLIGHT CLUB完整感受最新球鞋科技與籃球實戰體驗等。
(中時)
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