漲聲響起 國民黨：政院找業者喝咖啡還是聊是非？

國民黨文傳會副主委洪孟楷今在臉書發文表示，與民眾生活最相關的物價上升，政院既然只是想找業者喝咖啡？是期待業者跟你懺悔認錯還是大談漲價內幕八卦？林全內閣真的不知民間疾苦至極！

洪孟楷說，才大動作官員一字排開記者會，宣誓要平抑物價，結果端出來的菜色不是落實勞動檢查！不是展開聯合調查！單單一個「喝咖啡」，是天真的相信一杯咖啡能喚回業者良心？難不成這是整人專家裡所用的「誠實豆沙包」調配的誠實咖啡？

洪孟楷表示，再不到一個月就要過年，過年前採買、送禮等傳統消費高峰，沒在第一時間掌握物價上漲問題，農曆年過，大家習慣成自然，物價也將像「變了心的女朋友」一樣回不去了！政府的一杯咖啡，未免完全不符合百姓期待！

洪孟楷說，難不成最近內閣改組傳聞直上，點名撤換的首長已無心業務，是以「喝喝咖啡、聊聊是非」就算交差了事？總不能因為林全院長說了漲價是必然趨勢，就真的只能放水讓業者「漲」聲響起吧！

(中時)