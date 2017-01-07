蔡總統過境休士頓 飯店飄揚國旗

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總統蔡英文預計於美國時間7日上午抵達休士頓，總統下榻飯店已掛起國旗，僑胞們也自發齊聚歡迎蔡總統到訪。

蔡總統為期9天8夜的「英捷專案」中美洲訪問團，預計當地時間7日上午抵達美國德州休士頓，當地僑胞自發聚集，在訪問團下榻飯店歡迎蔡總統來訪。

飯店掛起中華民國、美國國旗和德州州旗，歡迎蔡總統到訪。

蔡總統曾先後於2011年和2015年競選期間，前往休士頓短暫停留，爭取美國南區僑界支持。僑胞們對蔡總統再度來訪時已是總統，都感到相當興奮。1060107

(中央社)