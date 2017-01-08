傅達仁訪1996亞特蘭大奧運 遇爆炸案擦身死神

1996年轉播亞特蘭大奧運，在百年紀念公園爆炸現場。（圖／時報出版提供）

《達仁傳奇：不為人知的新聞與祕聞》書摘2：三台聯播奧運道路坎坷

1996年亞特蘭大奧運會，是現代百年紀念奧運，和上屆奧運一樣，由台視、中視和華視三家無線電視台一起轉播，事前三台先行抽籤分賽事種類，行政業務也都是分頭負責。

可是負責衛星工程的中視，先是被騙了兩百多萬訂金，接著是負責住宿的華視，居然安排到很遠的地方，距離有如台北到新竹，足足超過一百公里的Motel。

轉播全國少棒賽。（圖／時報出版提供）

轉播、做新聞、一天工作量往往超過15個小時，工作做完了，回去睡個覺得地方，是在一百多里以外的地方，實在是折騰人。這位祕書組的聯絡人，真是嘴上無毛，辦事不牢！

總部就在亞特蘭大市區的CNN電視台，副總經理與我是舊識，他每次來台灣，都是我親自招待，特把他們電視台在旁邊經營的「OMNI HOTEL」留一個房間給我，這裡距離IBC只300公尺，美國籃球隊也住在這裡。

那房間還真大，床也大，是Super King Size。

採訪亞特蘭大奧運期間，住在OMNI HOTEL後，我瘋狂的一天工作超過18個小時，每一天回到飯店都是見到床就已經癱了。

亞特蘭大奧運開幕第七天的凌晨1點10分，我回到OMNI HOTEL，剛開房門，在飯店前方還在舉行音樂會的奧林匹克百年紀念公園的中心廣場傳來好大聲的爆炸聲，怎麼回事？

我馬上打電話問CNN副總，他只知道那聲轟然巨響有一人當場炸死，好多人受傷。

我馬上約攝影跑到現場做實況報導，好巧，CNN已拍到好多現場精彩畫面。

我在現場，加上CNN提供爆炸現場畫面，第一時間就立刻和台北李惠惠聯線直播。

為觀眾做忠實報導，像打球一樣，快、狠、準，我一直以此為榮。

這屆奧運，陳靜為我國打到一面桌球銀牌，我在賽後馬上獨家專訪送回台灣，搶第一自是當然。每次奧運轉播，都是釣得新聞滿漁船。

（註：本書摘連載共有５篇，其它將在1/27、1/28、1/29上線，敬請鎖定中時電子報娛樂首頁）

(專題報導)