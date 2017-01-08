北非白犀牛剩3隻 日德研究iPS細胞製卵子
北非白犀牛受到人類的濫捕，瀕臨絕種，全球只剩3隻。日本與德國的團隊為此合作，嘗試利用iPS細胞產生卵子，復育北非白犀牛。
九州大學生殖生物學教授Katsuhiko Hayashi表示，目前計畫在成功製作北非白犀牛卵子後，將冷凍保存的精子體外受精，並請血緣相近的南非白犀牛孕育。然而這項計畫仍須經長時間努力。
北非白犀牛最初分布於非洲中部，在1960年代時約有2300隻；但由於狩獵，以及當地的內戰，導致北非白犀牛的數量持續減少。自2006年開始，便確認沒有野生的北非白犀牛。目前現存的3隻北非白犀牛位於非洲肯尼亞自然保護區內，一隻雄性、兩隻雌性，惟因年事已高且身染疾病，無法自然繁衍。
誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）為利用導入特定基因或特定機引產物等方式送入體細胞，使其變成如胚胎幹細胞般，可以分化成各種細胞，並且能持續增生分裂。
(中時電子報)
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