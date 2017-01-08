當年激吻朱孝天 李冰冰心中留下陰影
大陸女星李冰冰自出道以來，甚少傳出緋聞，也因此被媒體封為「緋聞絕緣體」，近來終於傳出戀情，在微博PO出與男友的甜蜜戲水照，大方認戀任職投資公司高級主管的許文楠，網友也紛紛為她獻上祝福。
不過在李冰冰幾乎趨近於零的緋聞史中，最令人震撼地仍屬她2004年與朱孝天在北京拍攝偶像劇《天空之城》，事後兩人在飯店幽會激吻照被曝光，也讓當時身為朱孝天女友的麻衣情緒一度崩潰。
不只麻衣崩潰，李冰冰在見到照片流出時，也大受打擊。她在事件發生2年後，再次談起陳年舊情，忍不住痛訴：「那一夜是被設計的。」直指是有心人士炒作，所以一向不避諱談感情的她，才會在這2年間絕口不提此事。
據《時報週刊》當年報導，李冰冰再次回想當時情景，表示那時候劇組一起溝通留下來談到很晚，而作風原本就洋派的朱孝天，那天更加異常熱情，突然吻上來，讓她閃避不及，留下親密畫面。
豈料殺青後的隔年，這張照片竟會被媒體曝光，還被形容成在「偷歡」，讓李冰冰不禁聯想是有人刻意炒作，從此在心中留下陰影，也不願再與朱孝天同台。
(專題報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。