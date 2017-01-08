當年激吻朱孝天 李冰冰心中留下陰影

李冰冰當年與朱孝天合作《天空之城》傳緋聞。(本報系資料照)

李冰冰如今找到幸福。(取自李冰冰微博)

大陸女星李冰冰自出道以來，甚少傳出緋聞，也因此被媒體封為「緋聞絕緣體」，近來終於傳出戀情，在微博PO出與男友的甜蜜戲水照，大方認戀任職投資公司高級主管的許文楠，網友也紛紛為她獻上祝福。

朱孝天激吻李冰冰照片曝光，麻衣為此召開記者會。(本報系資料照)

不過在李冰冰幾乎趨近於零的緋聞史中，最令人震撼地仍屬她2004年與朱孝天在北京拍攝偶像劇《天空之城》，事後兩人在飯店幽會激吻照被曝光，也讓當時身為朱孝天女友的麻衣情緒一度崩潰。

不只麻衣崩潰，李冰冰在見到照片流出時，也大受打擊。她在事件發生2年後，再次談起陳年舊情，忍不住痛訴：「那一夜是被設計的。」直指是有心人士炒作，所以一向不避諱談感情的她，才會在這2年間絕口不提此事。

據《時報週刊》當年報導，李冰冰再次回想當時情景，表示那時候劇組一起溝通留下來談到很晚，而作風原本就洋派的朱孝天，那天更加異常熱情，突然吻上來，讓她閃避不及，留下親密畫面。

豈料殺青後的隔年，這張照片竟會被媒體曝光，還被形容成在「偷歡」，讓李冰冰不禁聯想是有人刻意炒作，從此在心中留下陰影，也不願再與朱孝天同台。

(專題報導)