中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

小明明驟逝 施易男曾說「母不在 活著也沒意義」

中時電子報
點閱3849
我要評比
7/10
小明明驟逝 施易男曾說「母不在 活著也沒意義」
小明明過去曾因瓦斯中毒昏倒家中，施易男當時說：「如果不在世上，他活著也沒意義。」（取自小明明臉書）
小明明驟逝 施易男曾說「母不在 活著也沒意義」
小明明對兒子施易男的甜點副業很支持。（取自小明明臉書）

歌仔戲國寶「小明明」巫明霞昨日清晨在家中浴室滑倒，重創後腦勺，送醫急救後傷重不治，遠在馬來西亞宣傳的兒子施易男一接獲消息，立刻趕回台灣奔喪，經紀人也透露施易男很堅強地面對母親離世的消息，令人心疼。

施易男與母親小明明感情深厚，如今母親突傳驟逝，也讓外界不禁擔心施易男身心狀況。施易男在2004年曾向媒體坦言，因為母親有次在家瓦斯中毒，他在浴室內發現母親昏倒，從幫母親急救的過程中，更是了解母親對他的重要。

施易男當年在浴室中發現因為瓦斯中毒而昏倒在地的母親，一度以為母親沒救了，但仍先為母親作人工呼吸，等待救護車，在那一刻他也了解到「母親如果不在世上，他活著也沒意義」，更向神明許願，只要母親救活，願用身上最美好的一切來換，母子情深令人動容。

(中時電子報)

施易男母親小明明 今跌倒過世享壽75歲
小明明跌倒驟逝 臉書最後發文「祝大家新年快樂」
施易男痛失母親小明明 經紀人心疼「他很堅強」
小明明當年為愛偷生子 「不曾披婚紗」徒留遺憾

關鍵字：小明明過世施易男
點閱3849
我要評比
7/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。