小明明驟逝 施易男曾說「母不在 活著也沒意義」

小明明過去曾因瓦斯中毒昏倒家中，施易男當時說：「如果不在世上，他活著也沒意義。」（取自小明明臉書）

小明明對兒子施易男的甜點副業很支持。（取自小明明臉書）

歌仔戲國寶「小明明」巫明霞昨日清晨在家中浴室滑倒，重創後腦勺，送醫急救後傷重不治，遠在馬來西亞宣傳的兒子施易男一接獲消息，立刻趕回台灣奔喪，經紀人也透露施易男很堅強地面對母親離世的消息，令人心疼。

施易男與母親小明明感情深厚，如今母親突傳驟逝，也讓外界不禁擔心施易男身心狀況。施易男在2004年曾向媒體坦言，因為母親有次在家瓦斯中毒，他在浴室內發現母親昏倒，從幫母親急救的過程中，更是了解母親對他的重要。

施易男當年在浴室中發現因為瓦斯中毒而昏倒在地的母親，一度以為母親沒救了，但仍先為母親作人工呼吸，等待救護車，在那一刻他也了解到「母親如果不在世上，他活著也沒意義」，更向神明許願，只要母親救活，願用身上最美好的一切來換，母子情深令人動容。

(中時電子報)