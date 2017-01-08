《時來運轉》勇士不想連敗 拿國王當祭品最合適

杜蘭特(左)與柯瑞都很想趕緊從前役遭到灰熊大逆轉的陰影當中走出。(美聯社資料照)

金州勇士將於9日上午10點前往客場遭遇沙加緬度國王，本季從未嘗過連敗滋味的聯盟龍頭勇士，想拿最近內部動盪不安的國王作為止敗祭品，應該並非難事，況且過去3季兩隊12次對決，全由勇士獲勝收場。

尋求重返王位的勇士，前役遭灰熊演出大逆轉，打完前3節還領先19分的優勢，竟在末節花光光，更於延長賽爆冷吞敗，目前31勝6敗的他們，急著想要找人出氣的心態明確，只是這次勇士全隊上下絕對不敢再次鬆懈。

擁有杜蘭特、柯瑞與克雷湯普生3名本季平均得分破20的搶分好手，勇士還有卓雷蒙格林、伊戈達拉、克拉克、李文斯頓等人可以得分，會有117.5分的聯盟第1平均得分並不意外，問題是他們如何做好防守。

中鋒高度與經驗不足，是勇士當前待解難題，也讓他們防守很容易突然當機，假如進攻一旦熄火，就很可能重演前役遭遇灰熊戲碼，幸好國王的防守並不強悍，讓這場雙方本季首次對決賽事，很可能會以勇士大勝收場。

國王中鋒考辛斯總是喜歡跟裁判針鋒相對，被吹技術犯規已算家常便飯。(美聯社資料照)

因為好不容易迎回主力小前鋒蓋伊傷癒歸隊的國王，最近5場輸了4場，問題還是出在防守欠佳，加上過於依賴明星中鋒考辛斯，只要考辛斯控制不了情緒，就會導致全隊攻守節奏大亂，老在比賽最後關頭落敗也屬應該。

其實國王本季15勝21敗成績還算可以，也暫排在西區第9的晉級邊緣，只是內部問題真的太多，本季才接兵符的總教練耶格，明顯仍然壓不住考辛斯的壞脾氣，又找不到真正適合國王的調度輪替，否則國王戰績應可更好。

除此之外，國王最大麻煩仍是交易不了蓋伊，蓋伊要被交易傳聞從沒停過，國王卻一直找不到交易對象，造成不只蓋伊，除了考辛斯之外的國王球員，都很擔心自己也變交易籌碼，所以當前國王想贏勇士，除非發生奇蹟才行。

(中時電子報)