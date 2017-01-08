蔡總統過境休士頓 AIT主席莫健接機
總統蔡英文展開「英捷專案」，出訪中美洲友邦，當地時間7日上午過境美國休士頭，美國在台協會（AIT）主席莫健（JamesMoriarty）、駐美代表高碩泰登機迎接。
蔡總統展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。
蔡總統搭乘的長榮專機，7日上午9時30分抵達休士頓。休士頓雖然陽光普照，但氣溫是零下2度。美國在台協會主席莫健、駐美代表高碩泰登機迎接蔡總統；蔡總統與高碩泰握手時，驚訝對方的手很冰涼，她問高碩泰外面是不是很冷；蔡總統也與莫健握手、寒暄。
蔡總統過境休士頓期間，將參加僑宴，並參訪美術館、生技產業；訪團一行預計在8日下午離開休士頓，轉往宏都拉斯。1060107
(中央社)
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