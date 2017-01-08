出訪航程沒多休息 總統緊盯年金改革

總統蔡英文今天出訪中美洲，總統府發言人黃重諺轉述，蔡總統在飛往休士頓的航程中，很關心今天在台中舉行的年金改革分區會議進行狀況，幕僚也與台北隨時保持聯繫。

蔡總統今天搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

專機飛往休士頓途中，黃重諺轉述，航程中，蔡總統關心幾件事，包括，今天在台中舉行的年金改革分區會議，蔡總統詢問幕僚有關今天會議進行的狀況，包括，今天在會議當中與會代表主要的發言、多少人發言、現場狀況，另外，蔡總統也與幕僚討論接下來幾個行程的講稿與相關資料。

黃重諺轉述，蔡總統整趟「幾乎沒有怎麼休息」。

媒體好奇，總統是心情比較緊張嗎？黃重諺說，「其實沒有耶！不過她的確很關心年金改革相關會議進行的狀況」，副總統陳建仁也很關心，所以副總統也在臉書發了對年金改革的說明，幕僚並與台北隨時保持聯繫，就會議的議程、代表的發言、最後會議結論等狀況，蔡總統都有完整了解。

媒體追問，除了年金改革，總統是否關心遼寧艦的動向？黃重諺說，應該要注意的、相關的各種動態，同時間都有注意，幕僚也有跟蔡總統報告。1060107

(中央社)