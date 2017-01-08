蔡總統抵飯店 僑胞低溫下熱情歡迎
總統蔡英文訪問中美洲4國專機今天抵達美國休士頓，數百名僑胞冒著低溫在訪問團下榻飯店前歡迎蔡總統到訪。
蔡總統為期9天8夜「英捷專案」中美洲訪問團搭乘的長榮專機，在當地時間上午9時後抵達美國德州休士頓。訪問團一行人在美國警方開道下，由喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）停機坪，直接轉往下榻飯店。
休士頓地區僑胞於零度左右的低溫下，在飯店門口迎接蔡總統車隊到達，僑胞們手持中華民國國旗、美國國旗與民進黨旗，高聲呼喊「歡迎蔡總統，台灣加油。」
蔡總統下車後，在台美雙方特勤人員嚴密保護下，向僑胞們握手致意，並接受獻花，並與僑界代表合照。
蔡總統在休士頓停留1天半，行程不對外公開，期間將參觀當地美術館並訪問生技業者，晚間舉行僑宴。
美國總統當選人川普（Donald Trump）與蔡總統通電話，曾引起美國與國際媒體廣泛報導。外界關切蔡總統在休士頓期間，是否會在川普就職前與團隊人士會晤。
蔡總統曾在2015和2011年競選期間，前往休士頓爭取美國南區僑界支持，這次首度以總統身分再度來到休士頓，除了感謝僑界對台美關係的支持外，也聽取僑胞對各項事務的建言。1060107
(中央社)
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