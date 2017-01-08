NBA》驚奇小子貝克 尼克止敗功臣
尼克隊7日力擒公鹿止敗，除了主將安森尼26分10助攻的演出之外，最驚奇的就是23歲的菜鳥後衛貝克(Ron Baker)。這位名不見經傳的選秀落榜球員，居然戰況吃緊時代替主控羅斯打滿整個第4節，還成了獲勝功臣之一。
前3節打完落後13分，眼看就要吞下7連敗的尼克，總教練荷納塞克果斷變陣，將12分、8助攻的羅斯換下場，以生嫩的菜鳥貝克代打。豈料貝克上場後，就一路打到比賽結束，他單節攻下6分、4助攻，場上正負值高達正18，僅次於安森尼的正22，也就是說他們兩人在場上，就是尼克大量追分的時候。
生面孔的貝克成功干擾了對手，在他的防守下，公鹿老將泰瑞(Jason Terry)沉不住氣，賞了貝克一拐子，被記上一級技術犯規，貝克也穩穩罰進兩球。終場前尼克領先3分的情況下，貝克又成功吸引對手犯規，再罰進整場比賽最後的兩分，保住勝果。貝克季外與尼克簽下1年合約，尼克球迷對他並不陌生，每當球賽進入垃圾時間，現場總是會響起「我們要貝克」的呼聲，這次他終於從板凳啦啦隊變成了主角。
主力控衛羅斯當天14投4中，教練荷納塞克認為羅斯製造的犯規太少，前3節只罰4球，因此在末節將他換下。羅斯說：「我一直都是這樣打球的，在我獲得MVP的那年也是這樣打。裁判跟我說他們沒看到犯規，我也沒辦法。」
(中時電子報)
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