不心動也難！高人氣「男男CP」TOP3超有愛

韓國網友票選出「男男CP」TOP3，每組合都擁有高人氣。（圖／取材自臉書、微博）

近年「男男CP」、「Bromance」當道，除了偶像團體會有成員被配對，觀眾看韓劇更會大呼比起男女主角的愛情，更想看男演員們的互動，不管是堅定兄弟情，或時而對立時而互相扶持的冤家關係，男男CP的人氣都會造成高度關注，似乎也成了現在韓劇的新主流。而近日韓國網友就票選出最令人心動的「男男CP」TOP3，以下你最愛的有上榜嗎？

朴敘俊和朴炯植因拍攝《花郎》培養出好感情。（圖／達志影像）

《花郎》近日播出他們將開始同居生活，引發期待。（圖／花郎劇照）

近日熱播的《花郎》由朴敘俊、朴炯植、高雅拉主演，三角愛情雖是劇中主線，但朴敘俊、朴炯植之間的火花更是吸引粉絲目光，近日播出進度已到演員群們入學展開同居生活，讓觀眾十分期待他們接下來的逗趣互動。而日前兩人一同擔任「2016KBS演技大賞」頒獎人時，朴敘俊還搞笑喊話希望明年是由他們得到最佳CP獎。

宋仲基和朴寶劍一起拍過PIZZA廣告，朴也曾擔任宋見面會嘉賓。（圖／取材自臉書、微博）

朴寶劍日前上台領獎激動淚崩，宋仲基也跟著掉淚。（圖／翻攝自KBS）

同屬「BLOSSOM娛樂」的「開花兄弟」宋仲基和朴寶劍，雖還沒合作過戲劇，但曾一起拍過PIZZA廣告，看他們互餵的友好有愛互動，就讓粉絲激動喊畫面很賞心悅目。而日前朴寶劍靠《雲畫的月光》在「KBS演技大賞」奪下最優秀男子演技獎，正當他在台上淚崩發表得獎感言時，師兄宋仲基也被捕捉到在台下跟著感動落淚的樣子，可見他們的深厚感情。另外，朴寶劍本月22日將登台辦見面會，宋仲基也證實23日會出席信用卡記者會，據主辦單位透露，宋仲基也很想擔任朴寶劍的見面會嘉賓，讓眾人更加期待開花兄弟合體。

孔劉和李棟旭組成的「死鬼CP」雖常鬥嘴，但又有絕佳默契。（圖／取材自鬼怪臉書）

孔劉和李棟旭合作《鬼怪》前，7年前早有淵源。（圖／／取材自鬼怪臉書）

近來話題性最高的非屬《鬼怪》的「死鬼CP」不可，鬼怪孔劉和陰間使者李棟旭在劇中雖然偶爾鬥嘴，但兩人又不時展現超完美默契，相愛相殺的樣子讓觀眾看得津津有味，不少人更笑稱都快忘了有女主角的存在，只想看死鬼CP的逗趣互動。而在合作《鬼怪》前，其實兩人7年前早有交集，原來他們是軍中的前後輩關係，當年在孔劉退伍前2個月，李棟旭剛好進入他所屬的部隊，因此有過一起受訓的日子，之後兩人還上同家美容室妝髮，種種巧合只能說真是段美好的因緣阿！

(專題報導)