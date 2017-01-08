馬公燒炭案 7日晚間再添2不幸
馬公市三多路一處民宅，6日晚傳出兩家5口燒炭案，在三總澎湖分院的54歲蔡陳婦人和55歲王姓婦人，血壓持續往下，病情仍不太樂觀，7日晚間10時宣告不治，使得這起燒炭案已有3人死亡。
這起燒炭自殺後，警消共護送了3名傷者前往急救，其中18歲的陳姓女子在6日晚急救宣告不治，另還有54歲蔡陳婦人和55歲王姓婦人，經過醫院1天的搶救插管，情況仍不太樂觀，家屬簽署放棄急救書。
7日晚間7時，54歲蔡陳婦人和55歲王姓婦人，血壓持續的往下，病情仍不太樂觀，醫院以重症安寧方式，給予家屬預期的哀傷輔導，不料在晚間10時兩人宣告不治，使得這起燒炭案已有3人死亡。在澎湖醫院仍有23歲的陳姓女子和25歲的蔡姓女子在急救。1060108
(中央社)
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