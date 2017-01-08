NBA》柯佛正式加盟 騎士送出莫威廉斯

老鷹隊射手柯佛正式轉隊至騎士。(美聯社資料照)

騎士隊與老鷹隊7日正式達成交易，衛冕軍騎士獲得了神射手柯佛(Kyle Korver)，並將莫威廉斯(Mo Williams)、鄧里維(Mike Dunleavy Jr.)以及1個2019年首輪選秀權、再加上一些現金，全部送往老鷹。柯佛近日就可以披著騎士戰袍上場了。

柯佛是聯盟頂尖的三分射手，他已連續6季投進超過100顆三分球，生涯三分球命中率高達42.9%。騎士隊非常重視三分球，他們每場比賽有35%的得分來自於三分球，全聯盟僅次於火箭隊。原本還有其他球隊想網羅柯佛，不過只有騎士願意送出首輪選秀權，才讓老鷹點頭。老鷹隊想要的是選秀權，因此可能將鄧里維或威廉斯再交易至其他球隊。

ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)分析，柯佛是「接球就投」的冷箭高手，騎士隊主將詹姆斯有55%的助攻是傳給隊友投三分球，因此他與柯佛絕對可以配合得很好。騎士總管葛瑞芬對這項交易非常興奮，反倒是柯佛對於離開老鷹隊有點依依不捨。柯佛說：「我對亞特蘭大老鷹有很深的感情，這是我生涯表現最好的時期，有很多的好朋友，我的孩子也都是在這裡出生。」

莫威廉斯已經進入半退休狀態，本季一場球都沒打，他還有220萬美金的薪資，加上豪華稅之後，騎士為了他必須負擔540萬美金。他與鄧里維離隊之後，騎士又多出1個空間可以用來補強控球後衛。

(中時電子報)