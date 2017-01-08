夫妻晚間爭吵 妻子持刀刺進丈夫胸口

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嘉義縣水上鄉一位近60歲的王姓男子，在7日晚上10點多時酒後和有身心疾病的朱姓妻子46歲口角爭執扭打，妻子居然拿出水果刀刺進丈夫胸口，王男血流不止，在家門前倒地。鄰居發現後報警將王送醫急救，手術後送加護病房照護，目前有生命危險。

警方初步調查，46歲朱姓妻子，因有精神方面的問題，領有身心障礙手冊，平日便情緒不穩定，常進出住院治療。水上分局警方正在進一步調查詳細朱姓妻子拿刀刺丈夫的原因。

(中時)