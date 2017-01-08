破天荒！舊金山任命愛滋帶原者任議員

愛滋病維權先鋒希伊（Jeff Sheehy）出任市議員。(圖片取自美聯社)

舊金山市長李孟賢6日宣布，愛滋病維權先鋒希伊（Jeff Sheehy）出任市議員，接替已於去年11月當選加州參議員的威善高（Scott Wiener），擔任舊金山第八區市議員，他也是舊金山首位公開承認是愛滋病（HIV）帶原者的市議員，也是新一屆市議會中唯一跨性別（LGBT）議員。

市長辦公室宣布，希伊正式接替當選加州參議員，儘管在1997年就被檢測出帶有愛滋病毒及身患愛滋病，希伊仍然長期致力於防治愛滋病的研究，接替同為男同志威善高（Scott Wiener），成為市議會（Board of Supervisors）第八區代表。

希伊在爭取愛滋病患者權益不遺餘力，他在20年前參與促成要求僱主平等對待LGBT人士的《平等褔利條例》（Equal Benefits Ordinance），曾在副州長紐森（Gavin Newsom）擔任舊金山市長期間，任職愛滋病防治問題研究顧問。

(中時電子報)