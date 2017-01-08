網球》卡達公開賽 喬帥擊敗莫瑞摘冠

喬柯維奇在新年第一戰打敗勁敵莫瑞。(美聯社資料照)

卡達公開賽決賽，世界第2的喬柯維奇終於打敗了連續28場不敗的球王莫瑞，以6-3、5-7、6-4摘下冠軍。莫瑞失掉首盤後，在第2盤救回3個冠軍點，將比賽逼入決勝盤，氣得喬柯維奇猛摔球拍，雙方打了將近3小時才分出勝負。

莫瑞說：「這是場苦戰，高強度的比賽，很適合做為開啟新年的一戰。」喬柯維奇將兩人對戰紀錄推進到25勝11敗，在歷來的交鋒中，只要莫瑞首盤輸給喬柯維奇，最後就一定會輸掉比賽，這場也不例外。喬柯維奇說：「在此時打敗我的頭號勁敵，是個美妙的開始。」

兩人下一次的對決就是1月中旬的澳網，這是喬柯維奇最拿手的比賽，他已經6度摘下澳網男單冠軍。雙方近10次的交手，莫瑞只贏了3次，這表示他的球王寶座依然受到喬柯維奇的高度威脅。

(中時電子報)