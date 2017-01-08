網球》卡達公開賽 喬帥擊敗莫瑞摘冠
卡達公開賽決賽，世界第2的喬柯維奇終於打敗了連續28場不敗的球王莫瑞，以6-3、5-7、6-4摘下冠軍。莫瑞失掉首盤後，在第2盤救回3個冠軍點，將比賽逼入決勝盤，氣得喬柯維奇猛摔球拍，雙方打了將近3小時才分出勝負。
莫瑞說：「這是場苦戰，高強度的比賽，很適合做為開啟新年的一戰。」喬柯維奇將兩人對戰紀錄推進到25勝11敗，在歷來的交鋒中，只要莫瑞首盤輸給喬柯維奇，最後就一定會輸掉比賽，這場也不例外。喬柯維奇說：「在此時打敗我的頭號勁敵，是個美妙的開始。」
兩人下一次的對決就是1月中旬的澳網，這是喬柯維奇最拿手的比賽，他已經6度摘下澳網男單冠軍。雙方近10次的交手，莫瑞只贏了3次，這表示他的球王寶座依然受到喬柯維奇的高度威脅。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。