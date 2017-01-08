卡達公開賽 喬科維奇擊敗莫瑞奪冠

名列第二種子的喬科維奇今天在卡達公開賽（Qatar Open）單打決賽，以6-3、5-7和6-4擊敗英國名將莫瑞，成功衛冕冠軍寶座，也打斷了莫瑞的28連勝紀錄。

男網排名世界第2的塞爾維亞明星球員喬科維奇（Novak Djokovic）鏖戰將近3小時，終於扳倒男網排名世界第一的大會第一種子莫瑞（Andy Murray），奪得冠軍。這也是喬科維奇迎戰莫瑞的生涯第25勝。

喬科維奇獲勝後隨即表示，「肯定是開啟一年的最佳方式之一」。澳洲公開賽（Australian Open）即將於本月稍後登場。1060108

(中央社)