川普：笨蛋才會反對跟俄國打好關係

川普力挺俄到底，今日在推特PO文表示，只有笨蛋才會反對跟俄國打好關係。(圖片取自美聯社)

美國情報單位近來指控俄羅斯政府，利用駭客干預美國總統大選，聲稱俄國總統普丁下令竊取電子郵件和操弄社交媒體等手段，在美國總統大選期間為幫助川普，打擊民主黨總統候選人希拉蕊。 但川普不以為意，堅持挺俄到底，今日還在推特PO文表示，只有笨蛋才會反對跟俄國打好關係。

川普推特上發文表示：「和俄羅斯建立良好關係是件好事，不是壞事，只有笨蛋才會覺得不好，全球已有夠多問題，不需要再多一個。」

他還強調等他當總統後，俄羅斯會比現在更加尊敬我美國好多倍，美俄兩個國家可共同合作解決世界上重要的問題。

另外，川普聽取情報機構的報告後，仍堅持俄網攻並未影響美國大選結果，「民主黨全國委員會防備很鬆，他們被駭這件事為何拿出來討論，唯一的理由是，民主黨輸太慘，根本無地自容！」

(中時電子報)