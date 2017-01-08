NBA》戰績不振 籃網考慮賣出羅培茲
本季戰績墊底的籃網隊開始考慮出售陣中最有價值的球員羅培茲(Brook Lopez)，根據ESPN的最新消息，籃網希望用羅培茲換到的價碼是2支首輪選秀籤。原因是籃網雖然處於重建期，手上卻沒有足夠的選秀籤。事實上，籃網一直到2019年為止，都不會有首輪的選秀權，這讓球隊的重建遙遙無期。
2013年7月，籃網老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)為了履行奪冠誓言，延攬賈奈特、皮爾斯、泰瑞等好手加盟籃網，付出了巨大代價。籃網一口氣送出了2014、2016、2018年的首輪選秀權給塞爾提克，並且塞爾提克還可以用第2輪籤換走籃網今年的首輪籤。
雪上加霜的是，第2輪的選秀籤也被籃網揮霍得差不多了。他們今年的2輪籤已經賣給了老鷹，明年的2輪籤賣給了七六人，連2020年的2輪籤也還是賣給了七六人。等於是籃網這幾年沒有辦法藉由選秀補強戰力。
身高213公分的羅培茲場均19.9分、5.2籃板、2.6助攻。在新教頭艾金生的指導下，本季羅培茲首度嘗試三分球，每場出手5.2次，命中率有36.1%之高，罰球命中率84%，這對於大個子球員來說都相當難得。
艾金生曾在季前表示「絕不會賣出羅培茲」，但在戰績壓力之下，也不得不重新考慮。儘管羅培茲賣相頗佳，不過他的年薪有2120萬美金，下一季還有2260萬美金。2支首輪籤的價碼，除了塞爾提克等選秀籤很多的球隊，並不是人人出得起，要成功賣出大概不是件容易的事。
(中時電子報)
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