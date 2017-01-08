東北風增強天氣轉涼 北部東半部短暫雨
中央氣象局表示，隨著東北季風增強，今天迎風面東半部及北部地區轉為有短暫雨的天氣，各地溫度與前幾天溫暖舒適的感覺也會有明顯落差，中部以北及東北部低溫下探攝氏16度。
氣象局說，今天隨著東北季風增強，在降雨方面，迎風面東半部地區有局部短暫雨，北部地區也會轉為有短暫雨的天氣。
在溫度變化方面，今天北部及東北部有愈晚愈涼冷的趨勢，其他地區夜晚及清晨氣溫也較涼，因此感覺上與前幾天溫暖舒適的天氣型態差別會很大，中部以北及東北部的低溫是攝氏16至18度，其他地區19至20度；高溫方面，北部及東北部約21至24度，其他地區約25至28度。
氣象局預估此波東北季風冷空氣最強的時段是在9日晚至10日清晨，屆時中部以北及東北部最低溫約只有14至15度。
氣象局指出，今日清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧霾或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，霧中行車請注意安全；晚起台南以北、東半部、恆春半島（含蘭嶼、綠島）及澎湖空曠地區及鄰近海域易有較強陣風，沿海地區風浪較大。
今天金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。