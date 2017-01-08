北台灣今轉涼! 冷到周三 低溫下探14度

北台灣今天轉涼，明晚起到後天清晨，全台低溫都下降。(中時資料照)

今日東北季風增強，迎風面的東半部及北部地區轉為有雨的天氣，氣溫和昨日相比也有明顯降幅，北台灣今高溫只有21至24度左右，越晚會越涼冷。預估這波東北季風冷空氣最強的時段是在明天晚間至週二清晨，屆時中部以北及東北部最低溫約只有14至15度，請民眾注意保暖。

根據中央氣象局資料顯示，過去一周都是暖洋洋的感覺，但到了今天將有明顯變化，北台灣高溫和昨天相比有4度左右的降幅，至於中南部及花東高溫變化不大，仍有25至28度的高溫；低溫部分，預測中部以北及宜蘭約16至18度，其他地區約19、20度。

氣象局指出，冷空氣較明顯的時間主要是在明天到週三(9日至11日)，北部及東北部將一整天偏涼冷，低溫下探14度，中南部則是日夜溫差大，南部及花東最低溫也只有17度左右，預計要到週四、週五(12日、13日)冷空氣略為減弱，各地氣溫才會稍微回升，不過週六(14日)冷空氣又會稍增強。

空氣品質方面，今金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外，氣象局也提醒，今清晨西半部地區及馬祖、金門仍易有局部霧霾或低雲影響能見度，交通往返需留意航班資訊，霧中行車也要注意安全。

(中時電子報)