北台灣今轉涼! 冷到周三 低溫下探14度
今日東北季風增強，迎風面的東半部及北部地區轉為有雨的天氣，氣溫和昨日相比也有明顯降幅，北台灣今高溫只有21至24度左右，越晚會越涼冷。預估這波東北季風冷空氣最強的時段是在明天晚間至週二清晨，屆時中部以北及東北部最低溫約只有14至15度，請民眾注意保暖。
根據中央氣象局資料顯示，過去一周都是暖洋洋的感覺，但到了今天將有明顯變化，北台灣高溫和昨天相比有4度左右的降幅，至於中南部及花東高溫變化不大，仍有25至28度的高溫；低溫部分，預測中部以北及宜蘭約16至18度，其他地區約19、20度。
氣象局指出，冷空氣較明顯的時間主要是在明天到週三(9日至11日)，北部及東北部將一整天偏涼冷，低溫下探14度，中南部則是日夜溫差大，南部及花東最低溫也只有17度左右，預計要到週四、週五(12日、13日)冷空氣略為減弱，各地氣溫才會稍微回升，不過週六(14日)冷空氣又會稍增強。
空氣品質方面，今金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
另外，氣象局也提醒，今清晨西半部地區及馬祖、金門仍易有局部霧霾或低雲影響能見度，交通往返需留意航班資訊，霧中行車也要注意安全。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。