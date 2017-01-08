築美墨圍牆 川普堅稱墨西哥會付錢

川普堅稱築美墨圍牆的錢，由墨西哥出。(圖片取自美聯社)

美國總統當選人川普大選前的政見就是築美墨圍牆，防止不必要的偷渡客，但築牆的這一大筆費用，到底由誰買單？面對質疑，川普堅稱，這筆費用當然由墨西哥買單。

川普的政權交接團隊成員，日前與共和黨議員會面，針對建造美國和墨西哥邊界隔離牆擬撥款計畫，消息一出引發猜測，許多人認為川普最後會讓美國自掏腰包築牆。

對此，川普6日在推特上澄清「不誠實的媒體沒報導用於建造高牆的費用，之後會由墨西哥買單。」

據了解，川普計畫築牆的花費將高達100億美元至120億美元。川普選前承諾，一旦當選總統，將在美國和墨西哥邊界築牆，這筆費用由墨西哥承擔。

(中時電子報)