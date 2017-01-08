沖馬桶不關蓋？6大壞習慣養成細菌天堂

曾有研究指出，馬桶圈上的細菌存活時間長達17天，擦過的衛生紙放在垃圾桶裡更是細菌最主要的孳生處，加上一些人為的壞習慣，整個環境都會瀰漫著細菌！（達志影像/Shutterstock）

沖馬桶不關蓋，小心細菌到處飛濺！浴室是溼氣重是家中最容易滋生細菌的地方，國內曾有研究指出，馬桶圈上的細菌存活時間長達17天，擦過的衛生紙放在垃圾桶裡更是細菌最主要的孳生處，加上一些人為的壞習慣，整個環境都會瀰漫著細菌！根據國外網站《Good House Keeping》整理出的6種不良習慣，看看自己是否也中標？

1.沖馬桶不關蓋

清潔用品公司「Scrubbing Bubbles」調查結果指出，有60%的受者不習慣在上完廁所後將馬桶蓋蓋上。而曾有研究指出，再沖水的那瞬間，帶有細菌的髒水會跟著飛濺，最遠可噴到2公尺遠的地方，且細菌可以在空氣中停留相當長的時間。另外，在浴室玩手機也是不良習慣，因為在使用時手機可能沾染細菌，雖然如廁後大家都會洗手，但絕大多數人並不會替手機消毒。

2.不洗浴簾

假如你從浴簾上看到一點一點的黑點，代表浴簾已經年上好幾百萬的細菌，它可是會製造過敏環境，趕緊將浴簾用漂白水刷洗一遍，擦拭後晾乾即可。

3.牙刷收納架

每個人的口腔健康狀況不同，放在同個杯子會導致交互傳染，但若你以為放在鏡櫃是個聰明的作法，那你就大錯特錯，因為除非牙刷是乾淨、清爽的方式收納，否則溼漉狀態收藏，只會提供更好的細菌孳生環境。最好的做法是，美國牙科協會建議，牙刷直立擺放，不接觸其他牙刷是最安全的做法。

4.沐浴球用太久

洗澡時用沐浴球能起泡藉由刷洗身體，但看似乾淨的沐浴球其實比你想像的更髒，因為沐浴油孔洞多，方便細菌躲藏，當細菌超量恐引發皮膚病。因此，建議每天必須徹底清洗、並晾乾沐浴球，且每3到4週要更換一個新的沐浴球。

5.毛巾勾掛式

你都怎麼晾乾毛巾呢？提醒各位朋友別再用掛鉤直接把毛巾吊起！正確作法為毛巾平鋪在架子上曬乾，若用勾掛式晾乾毛巾，小心多餘的水分容易堆積在皺褶處，當然也會造成細菌和黴菌的孳生。

6.化妝用具、刮鬍刀放在浴室

習慣將化妝用具或刮鬍刀放在浴室，潮濕的環境容易滋生細菌及生鏽，當心皮膚過敏等問題。

(中時電子報)