蔡總統抵休士頓過境 川普團隊稱不會晤

美聯社報導，台灣的總統蔡英文今天於前往中美洲訪問途中，抵達休士頓短暫過境。蔡英文今天早上抵達下榻的休士頓飯店時，不少支持者不畏將近零度低溫，佇立在飯店外歡迎。

美國總統當選人川普（Donald Trump）政權交接團隊發言人迪托（Jessica Ditto）今天稍早在電郵中表示，蔡英文過境期間，不論是川普本人或政權交接團隊成員，都不會與蔡英文會晤。

川普於跨年夜受訪時，似乎也不清楚蔡英文將過境美國一事。當時川普告訴記者，「沒人對他提起這件事」，並稱「在1月20日以前不會與任何人會面，因為就禮儀觀點而言，有點不合宜，但再說吧！」

報導稱，蔡英文可能會低調過境，避免升高和中國的緊張關係。1060108

(中央社)