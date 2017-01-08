1月8日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●尾牙強制出席算加班

又是過年前企業尾牙旺季，員工飽食一餐、開心摸獎，老闆卻笑不出來。自實施「一例一休」後，周末辦尾牙算不算加班？要不要付加班費？讓雇主十分頭疼。勞動部政務次長廖蕙芳昨日指出，尾牙如果是員工自由參加，就不算工作時間、也不需支付加班費，但若是強制員工在非上班時間出席，就要支付加班費。

●「英捷專案」啟程 蔡總統過境美 AIT主席接機

蔡總統昨展開「英捷專案」之旅，台北時間深夜11點半抵美國休士頓，準備轉往中美洲4邦交國。引起關注的是，過境美是否與準美國總統川普或其團隊會面；她出發前首度明確表示，將把握機會，「跟其他國家元首、代表互動交流」。據知，蔡會在休士頓和川普團隊幕僚會晤或通話。

●以後企業都不在周六辦尾牙...吳東進：到底是吃飯加班 或加班吃飯？

「今天到底是吃飯加班，還是加班吃飯？」新光金控董事長吳東進7日在公司旺年會上公開表示，全台灣人無一例外都被一例一休「修理」了，家庭收入減少外，如周六的旺年會，無論是服務人員或被服務的人員成本都增加，以後企業可能都不願意在周六辦尾牙。

蘋果日報

●施易男慟失慈母

藝人施易男母親、歌仔戲天王小明明（本名巫明霞）昨晨5時許在家裡浴室滑倒，頭部受創嚴重，被送往汐止國泰醫院時已無生命跡象，急救後於上午11時許離世，享壽75歲，一向事母至孝的施易男當時人在馬來西亞為唱片宣傳，接獲消息，馬上取消近日所有行程，搭一早飛機返台，沒能見到母親最後一面，哀痛萬分，和母親感情非常好的他，強忍悲痛面對所有後續事宜。

●一例一休拉抬成本 年菜最高漲5成

年關將近，全台外帶年菜市場，多家飯店因應一例一休人事與食材等成本上升因素，紛紛調漲價格，漲幅最高達50%，台北文華東方極品佛跳牆今年一甕1萬1800元，較去年大漲34%，高雄翰品招牌年菜全隻烤鴨，從去年每隻千元有找，今年漲至1300元，漲幅逾3成，業者大嘆是微利求生，消費者則荷包大失血，民眾陳小姐無奈說：「過年一年僅一次，年菜漲價還是會買。」

●一例一休 宅配通擬漲10元

一例一休上路，昨傳出來不及補強人力的貨運業，紛紛調整運費、營業時間。東元集團旗下的宅配通，已決定近期調漲運費，預估上漲5~10元，嘉里大榮、新竹物流則早在去年底已公布，今年起不在假日收送件，至於市場最關注的黑貓宅急便是否漲價，黑貓表示，還要再開會討論。

聯合報

●詹啟賢 辭國民黨首席副主席

昨天甫自美國舊金山探親返台的國民黨首席副主席詹啟賢，昨晚突然透過聲明表示，「因已完成階段性任務，決定即起辭去中國國民黨首席副主席一職」。詹啟賢在辭職聲明裡，還是對主席洪秀柱表示感謝。

●反對「二次分發」台大槓招聯會

配合一○七高中課綱，規畫今年三月公布的大學考招新方案，再添變數。台灣大學校務會議昨通過臨時動議，連署反對大學招聯會考招變革達成的共識，也就是維持目前學測、指考「二次分發」；台大多位教授唱反調，認為應「先考後招、一次分發」，且占分比重高的學習歷程檔案也仍缺乏信度、效度。

●大學申請入學 擬延到5、6月

大學考招改革，不但台大和招聯會唱反調，高中也有意見。北一女校長楊世瑞表示，招聯會規畫，未來申請入學延到五、六月辦理，等於強迫學生在兩個月內做出重大選擇，評估「要不要放棄，回頭拚指考」壓力太大。

自由時報

●棄洪而去 詹啟賢辭國民黨副主席

就在前副總統吳敦義要宣布參選國民黨主席前夕，國民黨首席副主席詹啟賢昨晚發表聲明，指其任職期間盡心盡力輔佐主席洪秀柱推展黨務，個人階段性任務已經達成，即日請辭。此舉為洪秀柱的連任之路，丟出一顆震撼彈。

●吳敦義明天誓師 換柱再起！

前副總統吳敦義明將召開記者會誓師，正式宣布參選下屆國民黨主席。據傳，國民黨立院黨團總召廖國棟在內的十餘位藍軍立委將站台力挺，還有約二十位中常委將現身，這也是「防洪陣線」首度公開站上檯面，其中包括吳志揚、吳志剛兄弟，背後是否代表前主席連戰、吳伯雄的意向，引發高度聯想；加上前總統馬英九暗地挺吳，頗有前年大選國民黨「換柱」戲碼再次上演的味道。

●來台交流 統派抗議嗆滾回去 港民主派：不會被打倒

香港三位立法會議員羅冠聰、朱凱迪、姚松炎與香港眾志秘書長黃之鋒等人，應時代力量邀請來台出席論壇活動，黃之鋒一行昨凌晨搭機抵台後，卻分別在機場與活動現場遭到愛國同心會與中華統一促進黨等統派團體人士抗議，黃之鋒在機場甚至險遭黑衣男子毆打。羅冠聰表示，愛國同心會等抗議團體憑空捏造仇恨，讓仇恨在社會中流傳、造成傷害，他們不會因這些打擊而怠惰。

(中時電子報)