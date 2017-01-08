政權交接團隊：川普或團隊成員不會與蔡英文晤面

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美國總統當選人川普。(美聯社)

美國總統當選人川普政權交接團隊發言人迪托（Jessica Ditto）表示，蔡英文此次過境美國，不論是川普本人或政權交接團隊成員，都不會與蔡英文晤面。

台灣總統蔡英文前往中美洲訪問途中，7日抵達休士頓短暫過境，各界關切蔡英文此次是否會與川普見面。《美聯社》報導，川普政權交接團隊發言人迪托在一封電郵中表示，蔡英文過境期間，川普本人和政權交接團隊成員，都不會與蔡英文會晤。

此間嫻熟美台和兩岸事務人士認為，這樣的情況，並不令人意外 。蔡英文這次過境美國除需要尊重現任歐巴馬政府外，也需要保持絕對低調，以免節外生枝，導致兩岸關係緊張。

川普於跨年夜受訪時，對蔡英文過境美國一事，表示「沒人對他提起」並稱「在1月20日以前不會與任何人會面，因為就禮賓觀點而言，有點不合宜，但表示，「再看看」。

(中時)