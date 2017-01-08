政權交接團隊：川普或團隊成員不會與蔡英文晤面
美國總統當選人川普政權交接團隊發言人迪托（Jessica Ditto）表示，蔡英文此次過境美國，不論是川普本人或政權交接團隊成員，都不會與蔡英文晤面。
台灣總統蔡英文前往中美洲訪問途中，7日抵達休士頓短暫過境，各界關切蔡英文此次是否會與川普見面。《美聯社》報導，川普政權交接團隊發言人迪托在一封電郵中表示，蔡英文過境期間，川普本人和政權交接團隊成員，都不會與蔡英文會晤。
此間嫻熟美台和兩岸事務人士認為，這樣的情況，並不令人意外 。蔡英文這次過境美國除需要尊重現任歐巴馬政府外，也需要保持絕對低調，以免節外生枝，導致兩岸關係緊張。
川普於跨年夜受訪時，對蔡英文過境美國一事，表示「沒人對他提起」並稱「在1月20日以前不會與任何人會面，因為就禮賓觀點而言，有點不合宜，但表示，「再看看」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。