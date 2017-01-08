陳泱瑾生了！喜曬帥兒「我們家更完整了」
網拍名模陳泱瑾（Grace）結婚4年，育有可愛女兒Toby，去年宣布懷第2胎Theo，今(8日)凌晨她在臉書報喜，兒子順利出生了，幸福表示：「謝謝你讓我們家更完整了」。
懷二胎的陳泱瑾身材依舊保持苗條，不看孕肚很難看出她懷孕，今晨她曝喜訊，歡迎寶貝兒子來到地球，她也透露Theo出生體重3455公克，是個哭聲溫柔撒嬌的孩子，「我以為會是粗獷豪邁的娃娃哭聲」，她也謝謝愛子讓她有舒服的孕期和產程。
最後她感性說：「有你真好，謝謝你讓我們家更完整了，未來的日子也請多指教囉」，言談中滿是幸福，粉絲也紛紛留言送上恭喜，稱讚Theo很斯文乖巧，將來應該也是個小帥哥。
(中時電子報)
關鍵字：陳泱瑾
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