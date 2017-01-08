探索台灣 夢幻冬令營揭寶島面紗
台南府城特有的鹽田與溼地景觀、墾丁耀眼的星空與海洋世界、南投的田園樂趣，魅力數不盡的台灣在自然景觀以及人文上多元又豐富。探索新事物，不一定得花大錢出國，在這塊土地上，就有許多的「獨一無二」的新鮮事等待著小探險家一窺奧秘!
擁有獨特的自然景觀，同時具有豐富的歷史，台南府城的魅力連大人都無法擋。跳脫書本與講義，實地到訪台江國家公園，這裡的溼地生態成為鳥類、魚類的天堂，乘船漫遊綠色隧道，耳聞解說員詳細講解、眼觀從溼地上探出身來的螃蟹，從驚喜中獲得更深刻體驗，此外，獨特的鹽田景觀以及百年製糖工廠巡禮，讓小小探索家到了台南，跳脫書本與講義學習，同時感受其它縣市沒有的樂趣。
以農立國的台灣，人與土地的情感連結著，孩子們透過農夫體驗田園野趣，了解食材後親自烹飪，從過程中感受驚奇，在完成後獲得成就感，透過同儕間的互動學習團隊合作，挑戰潛能。
南台灣墾丁，豐富的海洋生態與自然景觀令人大開眼界，夜晚抬頭仰望星空，少了些大都市會有的光害，天上星星更加耀眼；一邊眼觀星空美景，一邊跟著專業老師認識天奧秘，學到了什麼，更深刻於心；夜宿海生館和魚群一同入眠，下午來個潮間帶生態觀察，從玩中學，極具意義。
一個月的寒假假期，透過冬令營從遊中學，短短4到5天的時間，讓孩子獲得從課本中獲得不到的體驗，在台灣感受土地的聲音。寒假，其實也能過得很不一樣。
(中時電子報)
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