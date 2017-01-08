吳德榮：14日恐有強烈大陸冷氣團

氣象專家吳德榮今天在洩天機教室指出，根據最新數值模擬顯示，13日起，將有一波鋒面及較強冷空氣南下，14日、15日已是強烈大陸冷氣團，可能是入冬來最強。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心數值模擬顯示，這週的冷空氣勢力強大，但主要移動方向由西而東，11日前的兩小股冷空氣向南的分量小、降溫有限。

13日起另一波鋒面及第三股較強冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降；14、15日已經是「強烈大陸冷氣團」，有可能是入冬以來最強，而帶來入冬後的最低氣溫。

吳德榮說，雖然歐洲模式已是目前世界上最準確的電腦模式，但不可忽視其模擬7天後仍有誤差；屆時若冷空氣的強度僅達到「大陸冷氣團」(台北市≦14度)，或者比「強烈大陸冷氣團」(台北市≦12度)更強，都是可能的。

而前兩股冷空氣帶來的水氣雖不多，但仍會造成北台灣天氣的變化。

從今天清晨6時衛星雲圖顯示，鋒面已移至台灣北部上空，但結構鬆散，只有北部、東北部雲量增多。下午東北季風增強，迎風面地形抬升作用，北部、東半部雲層增厚，會有局部短暫雨，北台灣氣溫也會逐漸下降。

明天至10日清晨，北台灣轉涼，早晚微冷，空曠地區低溫可降至攝氏14度，由於水氣偏少，局部短暫降雨主要發生在北海岸、北部山區及東半部；中南部受影響小，氣溫略降，仍為多雲到晴。

10日白天冷空氣稍減弱，氣溫略回升。11日上半天，另一小股東北季風補充進來，迎風面水氣增多，降雨機率略提高。11日下半天冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫漸升。12日白天各地溫暖舒適、早晚偏涼。1060108

(中央社)