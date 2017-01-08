不具公務員身分 6千多萬回扣有機會發回
台東司法史上查扣最多現金和金條的貪污案，恐因醫生不具公務人員身分和藥商翻供，新台幣4000多萬元現金以及27條黃金，有機會發回。
前衛生署台東立醫院精神科主任陳明哲，被檢方指控涉嫌從民國92年起至96年間，收取回扣、詐領健保費、販售四級毒品及違反醫師法，不法所得1億1000多萬元。
台東地檢署和台東縣調查站、台東縣警局刑警大隊偵辦時，分別在陳明哲 (改名陳明仁，已過世)和親友家中查扣現金新台幣4355萬9141元，以及27條每條1公斤的黃金 (價值1894萬859元)。
當時檢警調發動第一波搜索時，還一度將27條黃金當作裝飾品，後來經過檢舉人「指點」，才回頭查扣27條黃金，讓偵辦偵查員大開眼見，「首次看到這麼多黃金」。
雖然陳明哲因病過世，貪污案不受理；不過，因檢察官將陳明哲的親友列為貪污共犯，繼續查扣4000多萬元的現金和27條黃金至今。
日前高等法院花蓮分院更二審，認定陳明哲不具公務員身分，且藥商表示回扣，是從業務員的佣金給付，因此認定陳明哲親友不構成貪污罪共犯，改判無罪，收受藥商交付的4000多萬元和金條，並非犯罪所得，不得沒收。花蓮高分檢已提上訴。1060108
(中央社)
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