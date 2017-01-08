回扣最高7成 藥商：有利可圖我們就給

前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲收取藥商回扣，最高7成，1顆抗憂鬱的藥，每年回扣超過千萬元。藥商說，「有利可圖，我們就給」。

台東地檢署偵案陳明哲涉嫌詐領健保費，意外揭開藥商回扣的潘朵拉盒子。發現他從2家藥商收取驚人的回扣，一家的回扣是8407萬4827元，另一家2992萬9168元，從民國87年至96年收取回扣1億1000多萬元。

「有利可圖，我們就給」，根據2家藥商向檢察官和法官供述，他們給陳明哲的回扣從2成起跳，最高7.1成，「純粹是利潤的考量」。

給回扣超過8000萬元的業者供述，「陳明哲會以藥品的種類來做區分計算回扣的百分比。如果是比較大品項的藥，就會有比較高的回扣百分比，因為陳明哲會拿另一家業者跟我們做比較，要求我們提高回扣的百分比，如果我們無法比照提高的話，就要給另一家做。」

業者供述，每個月的回扣是新台幣100萬元至200萬元，偶而會超過200萬元，都是以現金直接交給姚姓女子。

當中最大暴利的1顆藥是Kinloft 50mg(抗憂服膜衣錠)，陳明哲從92年11月開始使用，當時每顆單價35.72元，回扣61.2%，購買6萬1000萬顆，給陳明哲回扣125萬2111.77元。

藥商提供給檢察官、法官的報表，每個月光是這顆藥的回扣就超過百萬元，民國93年8月回扣飆高至230萬3990元，96年2月Kinloft的回扣高達71．2%。「這顆藥從開始送回扣給陳明哲，到他被羈押為止，總共大約有3500萬到4000萬元左右。」

另外其他4種精神科主要藥品BUSRON、SUSINE、CARPINE、CLOPINE等的回扣都佔有50%。「這些百分比都是陳明哲要求的」。總計給陳明哲的回扣8407萬4827元。

另一家參與競爭的藥商供述，「回扣從20%、25%、30%、40%，到後來增加到50%，到了50%的時候，我們逐漸沒有辨法與另一家競爭，已經要賠錢了，所以就退出，因為我們無法認同陳明哲的理念，因為他每一次都用另一家業者來壓我們」。總計給陳明哲的回扣2992萬9168元。

雖然2家業者坦承給陳明哲超過1億元的回扣，不過辯稱，這是從業務員的佣金給付，不是額外公司給付。因此沒有影響藥物聯標訂價，以及醫院採購的價錢，案件到更二審，所有相關人員均判無罪。1060108

(中央社)