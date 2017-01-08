愛裝病？他可能真有「孟喬森症候群」
你是否曾碰過有些人，老是嚷嚷著身體不舒服，但到醫院初步檢查後卻找不出什麼問題，非得「愉悅」地接受治療或住院後，情況才稍有好轉；其實，有這種行為者，可能真的生了病，不過是心理疾病。
這種疾病的學名為「孟喬森症候群」（Munchausen syndrome），又被稱為住院癖、求醫癖；此病病患會為了獲得關注或照顧權，而幻想自己或他人有病。
孟喬森症候群這個名稱，是來自於一名18世紀的德國軍官孟喬森男爵（Freiherr von Münchhausen），他很喜歡裝病來吸引眾人目光，而且裝得非常像，若不是有醫院開出的健康證明，很多人都會信以為真。
因此，英國醫學期刊《刺絡針》（The Lancet）在1951年刊出的一篇文章中，就以孟喬森這個名字，為該心理疾病命名。
此心理疾病有兩種類型，第一種是常跟周遭親朋好友說自己有病，有些患者甚至會認真鑽研醫學知識，進而模仿病徵、偽造家族病史，但到了醫院後，往往檢查不出任何問題，且若醫護人員要做更進一步的檢查，他會因怕露餡而拒絕。
另種類型則被稱為代理型孟喬森症候群，患者會虛構他人有病，尤其是自己的晚輩，以藉此照顧他們；有些較嚴重的患者，還會在照顧對象的食物或水中「加料」，以確保自己能繼續照顧下去。
關於這種病的成因目前還不清楚，但大陸騰訊視頻《冷知識》節目指出，醫學界普遍認為，應該和患者幼年時曾遭遇過虐待、冷落或是因病長時間住院…等有關；也就是說，他們可能是小時缺少愛護，長大後才想透過裝病獲得關心來彌補當年的缺憾。
(中時電子報)
關鍵字：孟喬森症候群
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