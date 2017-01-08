施易男為母「折壽不婚」 被逼相親險翻臉
歌仔戲天王小明明（巫明霞）7日在家跌倒驟逝，人在馬來西亞的兒子施易男，沒能見到母親最後一面十分哀痛，其實過去他表示願意為了生病的媽媽不婚、折壽，現只能忍痛處理母親後事。
施易男和小明明母子情深眾所皆知，42歲的他曾說過為了要陪母親，35歲以前不會結婚，「我現在每天早上起床第一件事，就是要看到媽媽」，不過媽媽希望他有個好歸宿常逼婚，日前他在新專輯記者會上透露，媽媽還幫他安排相親，讓他有點氣憤「我有這麼差嗎？」
孝順的他在母親住院時，還向神明祈求願意折壽給她，不願意失去最愛的人，他認為當時這是唯一能做的事，而他努力賺錢也都是為了媽媽，「所以只要能讓她開心的事我都會去做」，現失去至親，對他是一大打擊。
(中時電子報)
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