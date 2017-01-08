男子雙手反綁上吊 陳屍流動廁所

鑑識人員到場釐清。（翻攝畫面）

新北市永和區中正橋下河濱公園，今日凌晨民眾發現一名年約三十多歲的黃姓男子陳屍在一間流動廁所內，警方獲報到場時發現，男子雙手以尼龍繩反綁上吊，由於死因非常離奇，目前尚無法排除他殺嫌疑。

(中時)