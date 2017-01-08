NBA》林書豪貼圖恭喜小弟 怎麼多了1籃板？

林書豪在個人IG上貼圖慶賀弟弟打出好表現，卻莫名其妙多寫了1籃板。(中華籃協提供)

還在積極養傷當中的林書豪，8日凌晨在instagram貼上「豪弟」林書緯比賽照片，且寫，「不錯，我的小兄弟，拿下20個雞塊(指得分)，另外還有5抄截、5籃板與4助攻，更重要的是贏球！」充分表達他對書緯的關心與愛護。

不過奇怪的是，根據SBL公布比賽數據，林書緯7日帶領富邦勇士擊敗舉辦主題日的桃園璞園，明明只有拿到4籃板，林書豪大概是不小心筆誤或看錯比賽數據之類的，才會把林書緯的籃板數據多了1個。

林書豪8日也在推特寫，「今天早上下雪彷彿看起來很冷，直到我出去外面，哈哈！」目前他1個人待在紐約治療左大腿傷勢，因為除了林爸、林媽都在台灣陪伴林書緯，就連他的貼身體能師范振書亞，7日也現身中原大學體育館。

(中時電子報)