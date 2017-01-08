NBA》林書豪貼圖恭喜小弟 怎麼多了1籃板？
還在積極養傷當中的林書豪，8日凌晨在instagram貼上「豪弟」林書緯比賽照片，且寫，「不錯，我的小兄弟，拿下20個雞塊(指得分)，另外還有5抄截、5籃板與4助攻，更重要的是贏球！」充分表達他對書緯的關心與愛護。
不過奇怪的是，根據SBL公布比賽數據，林書緯7日帶領富邦勇士擊敗舉辦主題日的桃園璞園，明明只有拿到4籃板，林書豪大概是不小心筆誤或看錯比賽數據之類的，才會把林書緯的籃板數據多了1個。
林書豪8日也在推特寫，「今天早上下雪彷彿看起來很冷，直到我出去外面，哈哈！」目前他1個人待在紐約治療左大腿傷勢，因為除了林爸、林媽都在台灣陪伴林書緯，就連他的貼身體能師范振書亞，7日也現身中原大學體育館。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。