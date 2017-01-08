興航飛機已現鏽斑 緊急就地封存
復興航空停飛近50天，部分零組件已出現鏽斑，民航局提醒並協助債權銀行緊急採取就地封存，避免飛機腐蝕惡化賣不掉。
興航16架向租賃公司租的飛機大部分已由租機公司取回，11架自有飛機正由債權銀行團處理，希望2月底前售出。
銀行團對興航突然停飛後處理興航的債權已很頭痛，面對飛機售出前的維護保存更不知所措，向民航局求助。
民航局說，興航宣布解散，飛機停飛，人員也資遣，飛機的維護是一大問題，尤其桃園機場位在高鹽分區，飛機每天都要保養，但興航無足夠人力，飛機已出現鏽斑，目前主要是零組件部分，再不處理，腐蝕會範圍會擴大，飛機價值將大幅降低，最後飛機可能賣不掉。
民航局說，封存最理想的地點是沙漠，現在興航飛機只能採取就地封存，發動機要加蓋，機身要塗特殊防腐油料，將來解除封存時還要經過特定程序的檢查並試飛，才能確保飛機的適航性。
在民航局協助下，銀行團決定委託長榮航太為興航11架分別停在桃園機場及松山機場的自有機做地面封存，上週在民航局簽約。
民航局說，11架飛機委託封存時間不同，兩架A330因價值高，先封存到2月底，若屆時飛機仍未售出，則延長封存，其他9架包括A321、A320及ART飛機，合約封存時間是半年。1060108
(中央社)
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