面紙占位用餐 新加坡不可不知的潛規則

特派員看世界專欄新加坡超忙碌，即便「吃飯皇帝大」，上班族步伐卻未停歇，猶如急行軍般狼吞虎嚥，午膳時間搶位用餐是頭等民生大事，因此，面紙占位成相約成俗潛規則，也是最佳祕密武器。

新加坡是東南亞的小紅點，安定的政治環境及經濟發展，吸聚百餘萬外籍專業人士及勞工在獅城找尋商機。因此，新加坡有多元的南洋美食餐館，填飽獅城本地人、外籍勞工的「五臟廟」。

即便新加坡多元美食，餐館眾多，但遇到午膳時間仍是人滿為患，除獅城在地人外，不少外籍工作者也同時湧入「咖啡店」、「小販中心」以及商場「食閣」大快朵頤，餐飲業者生意上門樂開懷，用餐時間裡一位難求是普遍常態。

如何要在有限的午膳時間內能眼明手快迅速找到位子坐定用餐，新加坡人也發展出一套可以說是約定成俗的「占位」潛規則。這個最佳祕密武器就是外觀毫不起眼的小包面紙，既能充分發揮小兵立大功之效，也可確保點餐後「坐定」用餐。

因此，外籍勞工或國際旅人來到新加坡，入境隨俗是當務之急，否則將誤觸這裡用餐占位潛規則。當肚子餓得呱呱叫的旅人在繁忙用餐時間裡，目光橫掃幾乎滿座的「咖啡店」、「小販中心」，發現少數空位上卻放了一包面紙，如不明就裡入坐，可能會遭到甫點餐完畢的「面紙」主人「白眼」，從眼神中不乏感覺頗有猶如國際公法中和主權有關的「先占原則」意味。

面紙占位並無法定明文，也許「白目者」仍不在少數，但起身微笑道歉相信是最佳的入境隨俗展現。不少旅人經過在地人解釋之後也會恍然大悟，接受這套約定成俗潛規則，非常有趣。

不可否認的，即便新加坡在地人，也未必理會面紙占位，發生占位衝突也勢所難免，不過，一般多是和氣生財，祭飽五臟廟才是一等一的頭等民生大事，千萬別為了面紙占位成為衝突的導火線。

旅居獅城多年的台商說，相較於台灣如有三五好友共同用餐，多半由其中一人占位，讓其他的同伴點餐，新加坡用面紙占位的文化，反成為是一種很有趣的生活哲學，大多數新加坡在地人出外用餐時多會帶「面紙」，除擦拭功能外，更兼具「占位」雙重功效，著實可謂一舉兩得，小兵也能立大功。1060108

(中央社)