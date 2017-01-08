4國籍航空機捷預辦登機 外航暫無意願

我要評比

機捷可望在春節前後通車，台北車站提供的預辦登機是國家進步的象徵。現在確定華航、華信及長榮、立榮將提供服務，外籍航空公司都暫無意願。

預辦登機是對航空旅客所提供的一種便利性的加值服務，主要是將機場內的航空公司報到櫃檯延伸至市中心，為國家進步的象徵。

韓國仁川機場快線、香港機場快線及吉隆坡機場快線，都有提供市區預辦登機服務，台灣的機場捷運也將加入。

桃園大眾捷運公司說，這種服務對國外的旅客特別貼心，旅客出發前往機場前，可先將大件的行李託運，只要攜帶簡便及必要的隨身行李，就可在市區內洽商或購物，有助於提升境外來台觀光的吸引力。

對台灣出國觀光或洽公的民眾來說，也可根據需要事先辦理登機手續，妥善安排自己的時間。

華航及長榮確定在機捷台北車站設報到櫃台，除各自旅客外，也一併提供子公司華信、立榮旅客預辦登機服務。

桃園機場公司曾詢問所有飛台灣的外籍航空，鼓勵在機捷台北車站提供預辦登機服務；不過，外籍業者都回應無意願。

國泰航空是在台灣起降班最多的外籍業者，光台北出發每週就有163班。

國泰航空說，總公司評估後，認為目前在台灣預辦登機需求不大，沒必要增加額外人事成本，但會觀望，將來若有需要再考慮。 1060108

(中央社)