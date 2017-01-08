蔡總統過境休士頓 美方禮遇高規格

總統蔡英文出訪中美洲友邦，今天過境美國休士頓，美方高規格禮遇，由美國國務院外交安全局負責元首安全，除全程交管、警車開道，美術館更淨空3小時，讓總統參觀30分鐘。

蔡總統展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統今天上午抵達休士頓，將停留1晚。她下午與隨行立委、官員參訪休士頓美術館、MD Anderson Cancer Center抗癌中心。

媒體在酷寒的天氣中，守候在蔡總統下榻的Omni飯店門口；面對媒體喊話，蔡總統對媒體說「太冷了，趕快進去。」

隨行的民進黨立委莊瑞雄說，總統很用心地看抗癌中心的先進科技；走完那個行程又跑到美術館去看，小小的一個茶杯，「我看連總統自己都嚇到，我們自己的東西，台北的故宮送到這裡參展，一個小小的茶杯要3600萬美金、11億（新台幣）」

據了解，蔡總統在休士頓過境是由美國國務院外交安全局（DSS）負責元首安全；車隊有美方特勤、休士頓警方，蔡總統行程，沿路交管，並由警車、十多輛重機開道，美術館更以「有私人活動」為由從下午3時到6時全部淨空，蔡總統在美術館參觀了約30分鐘。

蔡總統晚間出席僑宴，現場席開57桌，超過500位僑胞與會；出席者的照相機與手機都要交付保管，不能帶入場。

警方維安嚴格，在蔡總統回飯店之前，淨空大廳，並出動警犬檢查。

僑委會僑務諮詢委員谷祖光受訪指出，「能看到總統來，我們再辛苦都要來表達一下我們對國家的愛意與敬意」，大家從美南各地組團，像達拉斯就有60多人租了大巴一起來，因為蔡總統很難得、第一次到美南，「我們在海外有多愛國，你們在國內都不曉得，你看（近）60桌這樣擺出來，不容易。」

曾經幫蔡總統設計競選「Q版小英頭像」的留學生陳俊文今天也到飯店迎接蔡總統。他說，蔡總統看到他，馬上就認出他，並說，謝謝他沒有跟她收版權費，兩人拿著小英頭像一起照相。

陳俊文說，參加僑宴，本來想說，如果可以帶手機，還可以打個卡，現在的維安規格和選前比起來，嚴格許多，整個陣仗也不一樣。1060108

(中央社)