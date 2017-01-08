美佛州機場槍擊案 凶嫌遭控面臨死刑

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1名涉嫌在美國佛羅里達州1座繁忙國際機場持槍殺害5名旅客並傷及6人的伊拉克戰爭退伍軍人，今天遭控告，如果定罪，可能判處死刑。

美聯社報導，根據聯邦訴狀，26歲的凶嫌桑蒂雅各（Esteban Santiago）告訴調查人員他事前計劃這場攻擊，並購買前往佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）機場的單程機票。

當局並不清楚桑蒂雅各為何選中這個目標，也還未排除恐攻。

桑蒂雅各被控武器相關罪名和在國際機場發動造成死傷的暴力行為，最高可判死刑。

聯邦檢察官費瑞（Wifredo Ferrer）說：「今天的控訴代表情況的嚴重性，也反映聯邦、州和地方執法人員致力於不間斷地保護社區，並起訴鎖定居民和旅客的攻擊者。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060109

(中央社)