換林全意義不大 林濁水：不滿壓力已轉移小英

最新民調，蔡英文不滿意度竄升到56.1%，首度超過林全，前立委林濁水直言，顯然民眾認為理當為執政不良負責的人，已由林全轉移到總統身上。(資料照片/黃世麒攝)

林全滿意度剩下24%，外界關注是否會內閣改組？不過前立委林濁水直言，換掉林全意義不大，蔡英文最新民調不滿意度竄升到56.1%，首度超過林全，顯然民眾認為理當為執政不良負責的人，已由林全轉移到總統身上。然而總統受憲法保障，有固定任期，換不了，這就是一個國家選擇總統制必須忍受的現實，無論如何這是國家悲哀，不是林全好消息。

林濁水指出，自從9月總統強調自己絕對不會退居第二線，並開始把決策大權從內閣搬到高層決策會後，林全民意滿意度雖談不上回升，卻已有止跌現象；相反地，蔡總統的滿意度一路雪崩。

其次，過去民眾對林全的不滿意度一直遠高於蔡總統，但最近一次民調，林全的不滿意度固然上升到52.6%，但蔡英文的不滿意度卻竄升到56.1％，超過林全。

至於外傳高雄市長陳菊、台南市長賴清德接任閣揆呼聲高，林濁水援引《財訊》雜誌最新民調，指出儘管林全的滿意度低到不像話，但是受訪者被問到誰最適合擔任閣揆，支持林全的仍有近24.6%，陳菊則和親民黨主席宋楚瑜一樣，支持度13.9%，賴清德則僅有8.6%的支持；支持由企業人士出任閣揆的有1成，沒意見和不知道的高達25.3%。

林濁水分析，很明顯偏藍民眾支持宋瑜和企業界人士，而偏綠民眾支持林全、陳菊和賴清德。所以林全和宋楚瑜、企業界人士相比，從政治責任角度而言意義不大。

比較值得注意的是，大家都不滿意林全，但林全獲得的支持仍然最高，高出陳菊近1倍，賴清德近3倍，南霸天、賴神兩個人加起來還沒有林全一個人多，這和陳、賴在多數民調中滿意度高達6、7成的數據，對照起來差很大。林濁水表示，總體來說，縦使民眾高度不滿林全，希望不換掉林全的還是相對多數。

(中時)