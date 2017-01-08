換林全意義不大 林濁水：不滿壓力已轉移小英
林全滿意度剩下24%，外界關注是否會內閣改組？不過前立委林濁水直言，換掉林全意義不大，蔡英文最新民調不滿意度竄升到56.1%，首度超過林全，顯然民眾認為理當為執政不良負責的人，已由林全轉移到總統身上。然而總統受憲法保障，有固定任期，換不了，這就是一個國家選擇總統制必須忍受的現實，無論如何這是國家悲哀，不是林全好消息。
林濁水指出，自從9月總統強調自己絕對不會退居第二線，並開始把決策大權從內閣搬到高層決策會後，林全民意滿意度雖談不上回升，卻已有止跌現象；相反地，蔡總統的滿意度一路雪崩。
其次，過去民眾對林全的不滿意度一直遠高於蔡總統，但最近一次民調，林全的不滿意度固然上升到52.6%，但蔡英文的不滿意度卻竄升到56.1％，超過林全。
至於外傳高雄市長陳菊、台南市長賴清德接任閣揆呼聲高，林濁水援引《財訊》雜誌最新民調，指出儘管林全的滿意度低到不像話，但是受訪者被問到誰最適合擔任閣揆，支持林全的仍有近24.6%，陳菊則和親民黨主席宋楚瑜一樣，支持度13.9%，賴清德則僅有8.6%的支持；支持由企業人士出任閣揆的有1成，沒意見和不知道的高達25.3%。
林濁水分析，很明顯偏藍民眾支持宋瑜和企業界人士，而偏綠民眾支持林全、陳菊和賴清德。所以林全和宋楚瑜、企業界人士相比，從政治責任角度而言意義不大。
比較值得注意的是，大家都不滿意林全，但林全獲得的支持仍然最高，高出陳菊近1倍，賴清德近3倍，南霸天、賴神兩個人加起來還沒有林全一個人多，這和陳、賴在多數民調中滿意度高達6、7成的數據，對照起來差很大。林濁水表示，總體來說，縦使民眾高度不滿林全，希望不換掉林全的還是相對多數。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。