站上奧運殿堂 李智凱更成熟
台灣體操小將李智凱去年進軍里約奧運，是寶島選手暌違16年再度挑戰奧運殿堂，無奈賽前腳踝嚴重受傷，他儘管熱血參賽，但原本期待一拚獎牌的心願，卻難以成真，也許是不完美的結局讓他「一夜長大」，面對接下來前往東京奧運的征途，他自信十足，但也穩健前行，期待能在東京站上頒獎台。
「緊張很難消失，但不再有腦子一片空白的狀況，上場知道自己要做什麼。」李智凱相較於其他世界高手，欠缺國際賽經驗，但經過去年挑戰奧運的磨練，他累積不少經驗，他說：「思緒變得更清楚，在場上更能控制動作。」
國際體操總會（FIG）在里約奧運結束後，大幅修改體操規則，不但更強調選手必須兼具力量與動作流暢，團體賽也改為4人取3人成績，總裁判長李振興、教練林育信與老將陳智育都認為，這樣對台灣選手有利，尤其李智凱在拿手項目鞍馬的表現，李振興就說：「鞍馬上的湯瑪斯迴旋得分更高，又能避掉可能遭扣分的狀況，只要智凱能更穩定，一定能有好成績。」
李智凱的湯瑪斯迴旋，讓他從菜市場翻進奧運，如今更一舉登上國際體總教案，被FIG認為是非常正確且優異的動作標準，林育信說：「這代表智凱被看到了，只要他能穩定做完整套動作，奪牌指日可待，連裁判們都在等。」
帶傷力拚奧運的李智凱，在壢新醫院的協助下，腳踝傷勢已無大礙，但為了謹慎，他本次選拔賽避開可能增加腳踝負擔的地板項目，「雖可以保留資格，但我想上場比賽，磨練自己，也能讓教練看看我的狀況。」李智凱在鞍馬拿下14.800高分，他笑說：「狀況不錯，還可以更好。」
(中時電子報)
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